Пекин, 27 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Бывшего руководителя Volkswagen Герберта Диесса однажды спросили, какого производителя электромобилей он боится больше всего, и он назвал не Tesla и не одного из традиционных конкурентов в Европе или США, а BYD — китайского автопроизводителя, малоизвестного среди западных потребителей. Эта компания — одна из почти дюжины китайских брендов, готовящихся штурмовать европейский рынок. Об этом 27 октября пишет Financial Times.

CarNewsChina ORA White Cat

Их успех, по мнению лидеров отрасли и аналитиков, изменит автомобильный ландшафт континента в течение следующего десятилетия.

«Рынок широко открыт для китайцев», — сказал главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес в качестве предостережения крупным автопроизводителям в Европе.

Бренд Ora компании Great Wall стремится пробиться в нижнюю часть рынка со своей моделью Ora Funky Cat и в сектор премиум-класса со своим Wey.

BYD устанавливает цены на свои автомобили на том же уровне, что и Volkswagen, но утверждает, что спектр услуг выделит ее на фоне других.

Компания также сама производит всё необходимое для ее автомобилей, кроме шин и стекол, что позволяет ей не попасть в ту же ловушку цепочки поставок, в которую попало большинство других производителей.

«Чтобы стать глобальным игроком, мы должны победить в количественном отношении, — сказал Financial Times европейский президент Great Wall Мэн Сянцзюнь. — Приоритетом для нас сейчас является выход на европейский рынок».

Управляющий директор европейского подразделения BYD Майкл Шу в интервью FT заявил, что для его компании не имеет значения ни политика, ни большая конкуренция, ни «землетрясение от роста цен на энергоносители»: «Мы сосредоточены на удовлетворении потребностей клиентов, это наша главная цель».

Бывший руководитель General Motors в Китае Майкл Данн, который сейчас возглавляет консалтинговую компанию ZoZoGo, сказал: «Чтобы одержать победу, они должны завоевать доверие на двух фронтах: клиенты, незнакомые с их брендами, и политические лидеры, настороженно относящиеся к китайским планам».

Таварес предупредил, что новые китайские компании готовы продавать свои автомобили в убыток, чтобы обойти европейские бренды и увеличить долю рынка.

«Нам не нужны китайские соседи, которые будут продавать свои автомобили в убыток в Европе, а потом поставят автомобильную промышленность на колени», — сказал он и призвал ЕС ввести пошлины на автомобили, импортируемые из Китая.