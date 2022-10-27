Луганск, 27 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Жертвами обстрелов со стороны ВСУ с начала СВО стали 113 жителей Луганской Народной Республики. Об этом 27 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Жизнь в ЛНР

«Жертвами агрессии [киевских боевиков] [с начала специальной военной операции] стали 448 мирных жителей [ЛНР], из которых 113 человек погибли и 336 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики с начала проведения СВО выпустили более тысячи снарядов по территории Луганской Народной Республики.

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