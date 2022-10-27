Омск, , 10:48 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о разбойном нападении и покушении на убийство пенсионерки в Омске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый в нападении на пенсионерку в Омске Цитата из видео УМВД по Омской области

Нападение произошло в подъезде дома днём 26 октября. Неизвестный нанёс 81-летней омичке несколько ударов ножом, после чего забрал у неё сумку с кошельком и скрылся.

«Потерпевшая была госпитализирована. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — отметили в ведомстве.

Добавим, что подозреваемого запечатлела камера видеонаблюдения. Полиция намерена также проверить причастность разыскиваемого к совершению других преступлений.

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