Париж, , 10:47 — REGNUM Нефтяная группа TotalEnergies объявила о чистой прибыли в размере $6,6 млрд в 3-м квартале, что на 43% больше, чем в 3-м квартале 2021 года, в частности, благодаря рекордным результатам деятельности по газу и СПГ, цены на которые взлетели, сообщает Le Figaro.

Автозаправочная станция Total Betty Longbottom

TotalEnergies получила прибыль в размере 17,3 млрд долларов за девять месяцев, больше, чем за весь прошлый год ($16 млрд). Нефть и газ, особенно сжиженный природный газ (СПГ), цены на который резко выросли, поскольку Европа стремилась пополнить свои запасы на зиму, в значительной степени увеличили прибыль группы.

В то же время французская энергетическая компания объявила о новом выделении 3,1 млрд евро на преодоление своих трудностей в России.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительная власть «гарантирует разумную цену» на электроэнергию малым и средним предприятиям на условиях, которые будут обнародованы правительством 28 октября.

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