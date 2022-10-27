Ставрополь, , 10:46 — REGNUM Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, в ходе курса интенсивной боевой подготовки изучили методы работы со взрывными устройствами и минами различных типов на полигоне Южного военного округа в Ставропольском крае.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Инструкторы из числа военнослужащих участников специальной военной операции, имеющих боевой опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, обучили мобилизованных действиям в случае обнаружения мин, фугасов и самодельных взрывных устройств, а также объяснили, какие взрывные устройства могут встретиться в зоне боевых действий.

Кроме того, военнослужащие изучили работу и устройство нажимных противопехотных мин ПМН и ПФМ-1 «Лепесток», противотанковых мин теплового и магнитного действия.