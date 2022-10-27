Владивосток, , 10:44 — REGNUM В Приморье 26 тыс. жителям, пострадавшим от наводнения выплатили компенсации на общую сумму 337 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.

МЧС спасает пострадавших от наводнения людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Выплаты продолжаются, хотя основная часть пострадавших их уже получила. Речь идет о выплатах в 10, 50 и 100 тыс. рублей. Сейчас занимаемся компенсацией расходов на капитальный ремонт и утраченное жилье», — пояснили специалисты.

Большой объём работ выпал на долю дорожных служб. Всего было повреждено 657 км дорог, 225 мостов, ущерб составил 4,5 млрд рублей.

В Ольгинском, Лазовском, Тернейском округах продолжают работать 59 единиц техники, в ноябре их число возрастет. Уже восстановлено 160 км дорог и 12 мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации выделило 72 млн рублей на восстановление 27 объектов культуры Забайкалья, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году. Большинство из них закончило все работы — это были как локальные ремонты, так и серьезные, финансово ёмкие обновления.