Ярославль, 27 октября 2022, 11:28 — REGNUM Постановление мэрии Ярославля о подготовке проекта планировки и межевания территорий бывшего стадиона «Локомотив» было незаконным. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры города общественнице Елене Богдановой.
Напомним, земельный участок, на котором располагается бывший стадион, является частной территорией. Собственник направил в департамент градостроительства проект планировки, который предполагал появление в этом месте жилых домов. По итогам рассмотрения мэрия вынесла проект на общественное обсуждение. Однако, как считает прокуратура, департамент сделал это в нарушение закона. Чиновники должны были сразу отказать заявителю, потому что Генеральным планом города жилья в этом месте не предусмотрено.
Подготовка проекта планировки, противоречащего Генплану и Правилам землепользования, незаконна — полагает прокуратура. Следовательно, и обсуждать с жителями было нечего. Директору департамента градостроительства мэрии Ярославля Николаю Белякову прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона. Если требования прокурора не будут выполнены, чиновника могут привлечь к ответственности.
Елена Богданова также публикует и объяснения самого директора департамента, данные прокуратуре. В нём чиновник объясняет, что развивать территорию можно и вопреки Генеральному плану плану города.
Общественницу такая позиция несколько удивила.
Что будет с планами застройки территории бывшего стадиона, пока неясно. После общественных слушаний оргкомитет отправил проект на доработку.
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