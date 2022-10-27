Ярославль, , 11:28 — REGNUM Постановление мэрии Ярославля о подготовке проекта планировки и межевания территорий бывшего стадиона «Локомотив» было незаконным. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры города общественнице Елене Богдановой.

Стадион «Локомотив» Http://www.yartpp.ru

Напомним, земельный участок, на котором располагается бывший стадион, является частной территорией. Собственник направил в департамент градостроительства проект планировки, который предполагал появление в этом месте жилых домов. По итогам рассмотрения мэрия вынесла проект на общественное обсуждение. Однако, как считает прокуратура, департамент сделал это в нарушение закона. Чиновники должны были сразу отказать заявителю, потому что Генеральным планом города жилья в этом месте не предусмотрено.

«На карте функциональных зон Генерального плана города Ярославля вышеуказанная территория отображена зоной специализированной общественной застройки, в Правилах землепользования и застройки города Ярославля — территориальной зоной спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. Градостроительный регламент зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений не предусматривает в качестве вида разрешённого использования земельного участка многоэтажную жилую застройку», — пояснила прокуратура.

Подготовка проекта планировки, противоречащего Генплану и Правилам землепользования, незаконна — полагает прокуратура. Следовательно, и обсуждать с жителями было нечего. Директору департамента градостроительства мэрии Ярославля Николаю Белякову прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона. Если требования прокурора не будут выполнены, чиновника могут привлечь к ответственности.

Елена Богданова также публикует и объяснения самого директора департамента, данные прокуратуре. В нём чиновник объясняет, что развивать территорию можно и вопреки Генеральному плану плану города.

«Считаем возможной разработку документации по планировке, предусматривающей иное, чем в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки, развитие территории (в частности установление зонирования, не соответствующего Генеральному плану)», — говорится в объяснении директора департамента.

Общественницу такая позиция несколько удивила.

«Объяснения директора департамента градостроительства мэрии города Ярославля показывают явное несоответствие чиновника занимаемой должности», — поделилась своим мнением Елена Богданова.

Что будет с планами застройки территории бывшего стадиона, пока неясно. После общественных слушаний оргкомитет отправил проект на доработку.

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