Ярославль, 27 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Планы строительства жилья на месте бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле противоречат Градостроительному кодексу. Информация об этом содержится в предостережении прокуратуры города, которое направлено директору департамента градостроительства мэрии. Документ опубликовала общественница Елена Богданова.

Http://www.yartpp.ru Стадион «Локомотив»

Напомним, земельный участок, на котором располагается бывший стадион, является частной территорией. Собственник направил в департамент градостроительства проект планировки, который предполагал появление в этом месте жилых домов. По итогам рассмотрения мэрия вынесла проект на общественное обсуждение. Однако, как указала в предостережении прокуратура, Генеральным планом города жилья в этом месте не предусмотрено.

«На карте функциональных зон Генерального плана города Ярославля вышеуказанная территория отображена зоной специализированной общественной застройки, в Правилах землепользования и застройки города Ярославля — территориальной зоной спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. Градостроительный регламент зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений не предусматривает в качестве вида разрешённого использования земельного участка многоэтажную жилую застройку», — говоритсмя в предостережении прокуратуры.

Подготовка проекта планировки, предусматривающего иное, чем в Генплане и Правилах землепользования, развитие территории, противоречит Градостроительному кодексу — полагает прокуратура. Правда, тот факт, что мэрия разрешила подготовить такой проект и провела по нему общественные слушания, прокуратура незаконным не посчитала и к ответственности никого не привлекла. Но решила предупредить чиновников на будущее.

Директору департамента градостроительства мэрии Ярославля Николаю Белякову прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона. Если требования прокурора не будут выполнены, чиновника могут привлечь к ответственности.

Елена Богданова также публикует и объяснения самого директора департамента, данные прокуратуре. В нём чиновник объясняет, что развивать территорию можно и вопреки Генеральному плану плану города.

«Считаем возможной разработку документации по планировке, предусматривающей иное, чем в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки, развитие территории (в частности установление зонирования, не соответствующего Генеральному плану)», — говорится в объяснении директора департамента.

Общественницу такая позиция несколько удивила.

«Объяснения директора департамента градостроительства мэрии города Ярославля показывают явное несоответствие чиновника занимаемой должности», — поделилась своим мнением Елена Богданова.

Что будет с планами застройки территории бывшего стадиона, пока неясно. После общественных слушаний оргкомитет отправил проект на доработку.