Иркутск, 27 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Региональный форум «iDigital-38» проходит в Иркутской области, сообщает 27 октября телеграм-канал правительства Приангарья. Его цель — формирование площадки для обмена опытом внедрения цифровой трансформации на предприятиях региона с использованием современных инновационных подходов и сквозных информационных технологий. В форуме участвуют представители органов власти, руководители предприятий области, ИТ-специалисты.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

«Цифровая трансформация определена Президентом России одной из национальных целей развития, и у нас есть все заделы в сферах здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, образования и цифрового развития для решения поставленной задачи. Форум — хорошая возможность рассмотреть актуальные инициативы, обсудить новые направления. Уверен, совместными усилиями власти, бизнеса, экспертов будут найдены действенные механизмы масштабирования наработанных практик в нашем регионе», — сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», провели II Всероссийский чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», организованный АНО «Россия — страна возможностей». Свыше полутора тысяч участников решали на выбор одну или несколько из трёх сложных задач в течение месяца. Всего по итогам чемпионата было создано 7 305 алгоритмов.

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