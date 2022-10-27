Киев, , 10:43 — REGNUM Режим воздушной тревоги объявлен на территории Киева. Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал «Киев Оперативный».

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Киеве объявлена ​​воздушная тревога!», — говорится в сообщении. При этом ранее воздушная тревога была объявлена в восточных регионах на территории б. УССР, захваченных террористическим режимом Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что жизни людей, населяющих территорию б. УССР, используются американцами в качестве валюты для политических игр.