Киев, 27 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на территории Киева. Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал «Киев Оперативный».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

«В Киеве объявлена ​​воздушная тревога!» — говорится в сообщении. При этом ранее воздушная тревога была объявлена в восточных регионах на территории б. УССР, захваченных террористическим режимом Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что жизни людей, населяющих территорию б. УССР, используются американцами в качестве валюты для политических игр.