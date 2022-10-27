Самара, 27 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Более 2,3 млн кв. метров нового жилья на месте аварийных и ветхих домов в Самаре намерены построить при помощи механизма комплексного развития территорий. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве. Программой предусмотрено не только строительство жилых домов, но и объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, а также создание новых общественных пространств и их благоустройство.

Сообщается, что пилотной площадкой для реализации этого механизма был выбран город Самара. Сейчас идет реализация первой очереди программы (26 кварталов объединены в 17 лотов). Отмечается, что в текущем году планируется провести аукционы по 17 лотам (площадь составляет порядка 145 га).

«При реализации проектов комплексного развития запланирован снос 403 аварийных и ветхих домов общей площадью более 228,6 тысяч квадратных метров, из них 83 аварийных дома и 320 ветхих домов. На этой территории планируется построить новое комфортное жилье. Предполагаемые на сегодняшний день показатели — более 2,3 млн кв. метров)», — сообщает пресс-служба.

Планируется также построить детские сады на 4 359 мест и объекты общего образования на 8 719 учащихся, пояснили в пресс-службе.

«Главная задача в том, чтобы аукционы состоялись. Это требует серьезных переговоров с застройщиками по экономическим параметрам и механизмам по социальным объектам. Нужно правильно оценить экономику с учетом возможных механизмов государственной поддержки строительства социальных объектов, после этого выходить на аукцион», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.

Сообщается, что принять решение о применении программы комплексного развития территорий по всей области планируется в конце 2022 года — начале 2023 года.