Москва, , 10:42 — REGNUM Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты «воздух-воздух», уничтожив самолет Су-24 ВСУ.

«Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели, выполнили наведение по командам ВПУ. При выполнении наведения самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена — самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе, более целей не наблюдали», — рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.