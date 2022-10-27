Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31
Москва,
27 октября 2022, 10:42 — REGNUM Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе.
Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты «воздух-воздух», уничтожив самолет Су-24 ВСУ.
«Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели, выполнили наведение по командам ВПУ. При выполнении наведения самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена — самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе, более целей не наблюдали», — рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.