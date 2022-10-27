София, , 10:42 — REGNUM Болгарская актриса Виолета Донева была обнаружена мертвой в своем доме в элитном районе Софии. Об этом 27 октября сообщает БНР.

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Причины смерти 79-летней Доневой не уточняются. Расследованием обстоятельств инцидента занимается софийская полиция.

Донева была известна своими работами на десятках киностудий мира. Советскому зрителю она запомнилась воплощениями образов в фильмах «Никколо Паганини» (1982), «Российский консул» (1981) и «Возвращение из Рима» (1976).