Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Молодая женщина, насмерть сбившая пешехода на Московском проспекте Санкт-Петербурга, за два минувших года привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения 130 раз, сообщили 27 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО ДТП на Московском шоссе в Петербурге — за мгновение до наезда

Ранее ИА REGNUM передавало, что смертельное ДТП произошло около часа ночи 27 октября у дома 30 по Московскому проспекту. 22-летняя водитель Mercedes-Benz CLA наехала на 31-летнего мужчину, пытавшегося перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

«Как установили сотрудники ДПС, автоледи за последние два года 130 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости», — добавили в пресс-службе Главка.

Женщину доставили в полицию, а следователи ГУ МВД России проводят проверку по факту смертельной аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, молодой человек с сумкой службы доставки и пакетами в руках, не заметил несущегося с превышением скорости автомобиля в условиях дождливой погоды.