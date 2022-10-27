Пермь, , 10:40 — REGNUM Правительство России выделит из резервного фонда Пермскому краю более 998,4 млн рублей на поддержку территориального фонда ОМС. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства пойдут на повышение заработной платы медработников. Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная зарплата в России в 2022 году вырастет более чем на 11,5%. Дополнительное финансирование регионам выделяется, чтобы зарплата медиков росла такими же темпами.

Стоит отметить, средства на индексацию зарплат получат 85 регионов. Общий объём финансирования составит более 58,5 млрд рублей.

Добавим, в январе–августе 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 49 тыс. 647,7 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август составила 49 тыс. 503,6 рублей.