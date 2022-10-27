Иркутск, , 10:39 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 27 октября известило о проведении проверки по факту падения ребёнка из окна. По предварительным данным, в дневное время 22 октября, оставшись совместно с малолетним братом без присмотра взрослых, трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного жилого дома по ул. Лермонтова в Иркутске.

Окно МВД

Очевидцами произошедшего была вызвана бригада скорой помощи. С полученными травмами ребёнок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, врачами ей оказана необходимая помощь.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере семейного благополучия. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также по данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности)», ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Читайте также: В Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна