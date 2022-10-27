Саратов, , 10:44 — REGNUM С 23 сентября в Саратовской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. По состоянию на 27 октября сотрудники кол-центра приняли более 19,5 тыс. звонков, сообщает региональное минцифры.

Телефон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В работе областной службы оперативной помощи населению «122» провели дополнительные настройки контекстного меню. Набрав номер «122», а затем кнопку «1» в голосовом меню, граждане смогут выбрать подкатегорию вопроса в рамках частичной мобилизации.

После выбора соответствующей кнопки звонок автоматически переадресовывается в профильное ведомство. Для консультаций по другим вопросам следует дождаться соединения с оператором.

Горячая линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, по вопросам социальной поддержки, льгот, оформления выплат, сохранения рабочих мест и другим темам саратовцы могут обратиться также на телефон горячей линии — (8452) 21-00-21.

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