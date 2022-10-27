Москва, 27 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания жителей РФ растут на фоне напряженности, нестабильной экономической ситуации, памяти о неожиданных резких ценовых всплесках в текущем году и в периоды недавнего прошлого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала результаты опроса, показавшего, что в октябре 2022 года инфляционные ожидания населения РФ выросли до 12,8% с 12,5% в первый месяц осени.

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«Ориентиром инфляционных ожиданий населения РФ в настоящее время является уровень жизни, который зависит от темпов экономического роста, и отражает финансовую обеспеченность граждан, — сказала Воронкова. — Если в 2023 году оправдаются прогнозы правительства и мегарегулятора, и инфляция будет в интервале 5-7%, на 1,5 трлн руб. вырастет соцподдержка граждан, будет обеспечена стабильная курсовая динамика, то, скорее всего, показатели инфляционных настроений будут улучшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в РФ по состоянию на 24 октября замедлилась до 12,88% в годовом выражении.