Москва, 27 октября 2022, 10:38 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры разбитой военной бронированной техники ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.
Российские десантники применяя беспилотные летательные аппараты оперативно обнаружили подразделения ВСУ при попытке скрытно приблизиться к позиция ВДВ.
Огнем танков и артиллерии бронетехника ВСУ была уничтожена.
Также с использованием беспилотные летательные аппараты применялись гранаты для поражения живой силы противника в замаскированных укрытиях.