Москва, 27 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало кадры разбитой военной бронированной техники ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские десантники применяя беспилотные летательные аппараты оперативно обнаружили подразделения ВСУ при попытке скрытно приблизиться к позиция ВДВ.

Огнем танков и артиллерии бронетехника ВСУ была уничтожена.

Также с использованием беспилотные летательные аппараты применялись гранаты для поражения живой силы противника в замаскированных укрытиях.