Москва, , 10:38 — REGNUM Госдума приняла обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Либо мировое сообщество осознает опасность, либо мир столкнется с тем же, что города Хиросима и Нагасаки, только с биологическим оружием», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации выражают крайнюю озабоченность в связи с обострением рисков для биологической безопасности населения всех без исключения стран мира. В недалеком прошлом цивилизация уже сталкивалась последствиями безответственного обращения с опасными биоагентами. Опубликованные научные исследования, свидетельствующие о возможном искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей причиной смертоносной пандемии, со всей очевидностью подтверждают критический характер подобного рода рисков и угроз для человечества, отмечается в обращении.

К подобным случаям относится и создание рядом государств за пределами национальных границ биолабораторий для исследований потенциальных агентов биологического оружия и проведения работ двойного назначения. Зачастую это приводит к существенному ухудшению эпидемиологической обстановки в местах размещения таких объектов, следует из документа.

Укрепление конвенции

Для обеспечения равной и неделимой безопасности, в том числе биобезопасности, необходимы совместные усилия всех ответственных стран, убеждены российские парламентарии.

Прежде всего требуется неукоснительная имплементация в национальное законодательство и правоприменительную практику положений профильного международного инструмента, наложившего полный запрет на целую категорию оружия массового уничтожения, — Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Одновременно, полагают в Госдуме, Конвенция нуждается в последовательном укреплении. Количество «серых зон» при ее реализации растет. Особая острота этой проблемы стала очевидна в связи с выявленными фактами нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США на территории б. УССР. Есть основания полагать, что подобная неправомерная деятельность осуществляется американской стороной и в других биолабораториях по всему миру.

Призыв

Российские парламентарии призывают коллег объединить усилия с Россией и подключиться к расследованию российских парламентариев незаконной военнобиологической деятельности США в б. УССР, с тем чтобы не только досконально изучить ситуацию, но и предпринять шаги на всех соответствующих направлениях и уровнях в целях предотвращения связанных с такой активностью угроз и рисков подрыва режима КБТО.

Они также обращаются к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО. Парламентариям требуется сообща формировать соответствующую атмосферу для работы правительств их государств в целях упрочения режима КБТО, подчеркивается в документе.

К документу прилагаются конкретные предложения, конкретные шаги по укреплению КБТО, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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