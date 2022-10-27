Стокгольм, , 10:52 — REGNUM Почти половина детских групп в дошкольных учреждениях Швеции больше рекомендованных, свидетельствуют статистические данные Союза учителей и Национальной конфедерации учителей, о чем сообщает телеканал SVT.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь Союз учителей требует установить максимальный размер детских групп и требования по минимальному штатному расписанию.

«Очевидно, что одних руководящих принципов недостаточно», — считает председатель правления профильной организации Йоханна Яара Астранд.

По данным профсоюза, в некоторых случаях детские группы в два раза превышают установленные нормы. Согласно рекомендациям Шведского национального агентства по образованию, детские группы для детей 1−3 лет должны состоять из 6−12 детей, а для детей 4−5 лет — 9−15 детей.