Омск, 27 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Омске задержан 34-летний местный житель по подозрению в совершении сексуальных преступлений против своих детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в 2019 году мужчина не раз совершил действия сексуального характера в отношении малолетних девочки и двух мальчиков. В октябре 2022 года о преступлениях сообщила в полицию 19-летняя сестра детей.

«Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, в связи с чем в июле 2022 года дети были изъяты из семьи органами опеки», — добавили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Кроме того, в рамках расследования сотрудники СКР намерены дать оценку работе профилактических служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске был задержан 41-летний житель Амурского района по подозрению в совершении сексуального преступления против ребёнка. Мужчина совершил на улице развратные действия перед малолетними детьми.

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