Воронеж, , 10:37 — REGNUM Воронежский тепличный комбинат, расположенный в Советском районе Воронежа и работавший с 1970-х годов, закрывается. Об этом со ссылкой на сотрудников предприятия сообщил ряд воронежских СМИ.

Томаты в теплице Александр Полегенько © ИА REGNUM

По данным «Вести Воронеж», причиной решения о закрытии предприятия стала убыточная работа, при том, что комбинат входил в число ведущих тепличных производств Черноземья.

Воронежский тепличный комбинат был создан в 1973 году на базе совхоза «Советский», он располагается на территории в 30 га — здесь находятся теплицы, лаборатории, производственные помещения. По данным, размещённым на сайте комбината, ежегодно предприятие производит до 11 тысяч овощных культур, зелени, грибов. На предприятии насчитывается более тысячи сотрудников.