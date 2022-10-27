Кишинёв, , 10:36 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не разделяет радости от того, что США ввели санкции против молдавских граждан, которых считают «олигархами». Об этом он 27 октября сообщил журналистам.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сравнил с детьми представителей правящей партии «Действие и солидарность», радующихся санкциям, о которых объявил посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон.

«Посол США вчера показал, кто в доме хозяин, — сказал Додон. — У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику».

По его мнению, молдавских граждан используют в геополитических интересах. Экс-президент заявил, что бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка сначала использовали против России, а теперь ввели санкции, когда он стал не нужен. Додон считает, что действующим президентом Молдавии Майей Санду поступят также.

Напомним, накануне США ввели санкции против Плахотнюка и лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Оба являются бизнесменами и проходят по делу о «краже €1 млрд», когда в 2014 году за границу вывели деньги из молдавских банков. «Шор» последние полтора месяца собирает многочисленные акции протеста в Кишинёве.

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