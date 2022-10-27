Самара, 27 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Компания из дивизиона госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» планирует реализовать с торгов компанию «Автоград-Водоканал» из Тольятти. Актив выставлен на продажу с начальной ценой 1,815 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Итоги тендера планируется подвести 24 ноября 2022 года. Цена отсечения составит 907,5 млн рублей.

В сентябре 2022 года актив пытались продать с начальной ценой 1 361 250 000 рублей, но торги не состоялись

В карточке тендера уточняется, что компания ведёт забор воды из Куйбышевского водохранилища для бытового и производственного водоснабжения Автозаводского района, промплощадки завода «АвтоВАЗ», а также ряда иных предприятий.

Помимо этого, АВК числится теплоснабжающей организацией.

Напомним, также в ноябре 2022 года с торгов планируется реализовать 100% акций агрокомпании из Иркутской области, которая находятся в государственной собственности, — АО «Иркутский Агрооргтехстром».