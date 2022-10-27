Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) возлагает большие надежды на то, что соглашение Швеции с Турцией «будет реализовано». Об этом он сказал в интервью новостной агентству ТТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вскоре после вступления в должность министра иностранных дел Бильстрём ответил утвердительно на вопрос, является ли Турция демократией.

«Потому что я думаю, что вы должны измерять разумным, логичным мерилом. Государство, в котором есть всенародно избранное правительство и свободные выборы, должно называться демократией», — сказал дипломат.

В индексе демократии от журнала Economist Турция занимает 103-е место и описывается как «гибрид демократии и авторитарного государства».

«Государства могут иметь серьезные проблемы и при этом оставаться демократиями», — сказал Бильстрем информационному агентству.