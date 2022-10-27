Стокгольм, , 10:37 — REGNUM Правительство Швеции и Шведские демократы сейчас готовят свой первый бюджетный законопроект, касающийся топлива и транспорта. Среди прочего налог на бензин и дизельное топливо будет снижен, чтобы с 1 января 2023 года цена за литр на заправке была на одну крону ниже. Об этом сообщает телеканал SVT.

Бензин

27 октября правительство и Шведские демократы представят свое первое совместное предложение по бюджету.

В настоящее время на первый план выходят три меры: снижение налога на бензин и дизельное топливо, снижение обязательства по сокращению выбросов и сохранение вычета затрат на рабочие поездки.

«Налог на бензин и дизельное топливо является отдельной мерой в целом комплексе мероприятий. Мы инвестируем 6,7 млрд крон (680 млн долларов США) в снижение налога уже сейчас до конца года», — заявила журналистам SVT представитель Шведских демократов по экономической политике Оскар Шёстедт.