Черкесск, 27 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии планируют установить прямое железнодорожное сообщение. Проект транспортной ветки поручил проработать заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Задание вице-премьера будут выполнять Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и другие заинтересованные федеральные министерства и ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожные пути

«Для прямого транспортного сообщения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике будет проработано строительство железнодорожной ветки», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он также отметил, что ответственные ведомства представят в правительство РФ дорожную карту по созданию железнодорожной ветки из «Архыза» в горный Сочи уже в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с прошлого века решался вопрос о создании короткой автомобильной дороги на Черноморское побережье от курортов Кавминвод через Карачаево-Черкесию. Вопрос сдвинулся с мертвой точки лишь в 2021 году, когда было принято решение о включении дороги в транспортную стратегию на 2027 год и программу развития регионов Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года.