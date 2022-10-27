Новокузнецк, Кемеровская область, 27 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Новокузнецке приостановлена деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса — из-за отравления хлором десяти человек, в том числе шести детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, не осуществлялся контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; система водообмена не была оборудована необходимыми приборами; система подачи воды оказалась без кранов для отбора проб воды; при хлорирования воды в бассейне установлено не соответствие гигиенических нормативов; не осуществлялся лабораторный контроль за качеством воды, параметрами микроклимата и состоянием воздушной массы; не проводились бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Работа бассейна приостановлена на 60 суток.