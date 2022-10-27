Москва, , 10:33 — REGNUM Жизни людей, населяющих территорию б. УССР, используются американцами в качестве валюты для политических игр, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

Он рассказал, что в предстоящих выборах в Конгресс США демократы и республиканцы борются за победу, оплачивая её с помощью ненужных им граждан мифической страны, провозглашённой на территории б. УССР.

«Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

По его словам, жизнями людей платят и за поставки оружия, и за «труды» наёмников и инструкторов. Также поступят и в случае применения Киевом «грязной бомбы».