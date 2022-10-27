Красногорск, 27 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Московской области за девять месяцев 2022 года более 70 компаний и предприятий стали резидентами индустриальных парков, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Minsvyaz.ru Технопарк «Физтехпарк»

Объем инвестиций в проекты, которые планируют реализовать новые резиденты технопарков Подмосковья, составляет порядка 28,7 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 4,6 тысячи рабочих мест.

В настоящее время в Подмосковье работает 63 индустриальных парка, в них размещено более 1200 резидентов, создано порядка 55,3 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составляет около 426 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Орехово-Зуеве Московской области на земельного участке площадью порядка 6,3 га начнется строительство индустриального парка.

Читайте подробнее: В Подмосковье в 2023 году начнётся строительство индустриального парка