Москва, , 10:33 — REGNUM У России есть серьёзные основания для того, чтобы полагать, что теракт у российского посольства в Кабуле в сентябре 2022 года был совершён боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

МИД России Mid.ru

«У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 года в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что русофобия в среде интернационала хакеров поощряется Пентагоном и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.