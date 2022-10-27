Москва, 27 октября 2022, 10:33 — REGNUM Минобороны России публикует редкие кадры боевой работы военнослужащих разведподразделений на постах визуального наблюдения за линией боевого соприкосновения и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения. При выявлении огневых средств и живой силы, осуществляют наводку и корректировку огня артиллерии и авиации. Оперативные разведданные, переданные органам военного управления, позволяют спрогнозировать и своевременно предпринять контрмеры. Кроме того, наблюдательные посты усилены ПТРК «Корнет», которые предназначены для уничтожения тяжело бронированной техники и способны остановить контрвыпады противника до подхода основных сил.