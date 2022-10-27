Москва, 27 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Минобороны России публикует редкие кадры боевой работы военнослужащих разведподразделений на постах визуального наблюдения за линией боевого соприкосновения и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения. При выявлении огневых средств и живой силы, осуществляют наводку и корректировку огня артиллерии и авиации. Оперативные разведданные, переданные органам военного управления, позволяют спрогнозировать и своевременно предпринять контрмеры. Кроме того, наблюдательные посты усилены ПТРК «Корнет», которые предназначены для уничтожения тяжело бронированной техники и способны остановить контрвыпады противника до подхода основных сил.