Сеул, , 10:32 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи объявил меры поддержки отечественного фондового рынка, сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, облигации банков и госучреждений будут отнесены к категории допускаемых залоговых облигаций.

Данная мера будет действовать в течение трёх месяцев, с 1 ноября.

Обычно при получении кредитов от Банка Кореи финансовые учреждения предоставляют в качестве залога государственные облигации или облигации с гарантиями правительства. Теперь же финансовые учреждения смогут предоставлять облигации, выпущенные непосредственно самими банками или госучреждениями.

Ожидается, что данная мера позволит обеспечить дополнительный ресурс ликвидности в объёме 29 трлн вон (~$20,4 млрд).