Якутск, 27 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На завершение работы на Жатайской судоверфи не хватает средств в связи с ростом цен на строительные материалы. Об этой проблеме заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семён Коркин во время обсуждения модернизации северного завоза, которое состоялось в региональном Госсобрании, сообщило ЯСИА.

Belomortrans.ru Северный завоз

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«На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 46%. На рассмотрении находится решение правительства РФ о выделении дополнительно миллиарда рублей в связи с удорожанием строительных материалов», — отметил Семён Коркин.

Он назвал Жатайскую судоверфь ключевым инструментом по обновлению флота. Новые суда, в свою очередь, помогут эффективнее осуществлять северный завоз. Флот нужен как в бассейне реки Лена, так и на арктической территории Якутии, подчеркнул заместитель министра. Сейчас для доставки грузов в отдалённые и арктические территории задействованы около 800 судов, их средний возраст — более 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, презентация правительственного законопроекта о северном завозе состоится 27 октября. 50% северного завоза приходится только на Якутию, 17−18% — на Камчатский край, 8−10% на Чукотку.