Москва, 27 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В связи со сложившейся ситуацией сейчас население России в большей мере пересматривает своё отношение к крупным покупкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные о продолжающемся в РФ снижении средней суммы ипотечного кредита.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«В связи со сложившейся ситуацией сейчас население в большей мере пересматривает своё положение. И в случае отсутствия острой необходимости в крупных приобретениях отказывается от них. Либо рассматривает возможность уменьшения сумм кредита, — сказала Ермилова. — Далее ситуация будет зависеть от геополитического фактора, экономической стабильности страны и отдельных условий кредитования. В 2023 году все-таки ждём стабилизации ситуации и улучшения условий. Ведь жилищный вопрос — один из актуальнейших, и его требуется решать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что «навес» предложения на российском рынке жилья скоро прорвется и снесет цены вниз.