Барнаул, , 10:29 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 27 октября утвердили законопроект, который закрепил обязанность муниципальных властей предоставлять питание школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, закон даст право региональному правительству финансировать деятельность групп продленного дня в школах и обяжет индексировать стипендии для студентов краевых ссузов. Как пояснили в пресс-службе АКЗС, документ разработан в связи с изменениями в федеральном законе об образовании.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Вслед за федеральным законодателем, депутаты АКЗС исключили из текста краевого закона термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» и закрепили такие понятия, как «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы» и «объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания».

Также депутаты дополнили полномочия органов местного самоуправления. Они будут должны определять порядок предоставления школьникам с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания за счет средств местного бюджета, а также возможность его замены денежной компенсацией. Одновременно признается утратившим силу краевой закон «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях».

Детям-сиротам, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, чернобыльцам, детям военнослужащих, погибших при исполнении, участникам и ветеранам боевых действий и другим категориям, указанным в части 7 статьи 71 федерального закона об образовании, будет предоставлено преимущественное право зачисления в училища, колледжи и другие ссузы при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний.

Еще одно изменение наделяет правительство Алтайского края правом на дополнительное финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. Решение об открытии такой группы и о режиме ее работы будет принимать администрация школы с учетом мнения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2022 года в школах Барнаула организован общественный контроль организации горячего питания.

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