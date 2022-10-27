Париж, 27 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Зеленский стал бременем для США, поскольку его всё сложнее контролировать, пишет французское издание VA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как отмечает издание, ситуация на территории б. УССР делается слишком опасной, поэтому Вашингтон стремится выйти из «этой игры как можно скорее».

«Запад заигрался в провокации против России на [территории б. УССР]. Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает», — пишет издание.

Обозреватель считает, что лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни. Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде «чемодана без ручки», пишет автор статьи.

«Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», — отметил автор.

Единственным выходом являются переговоры между Россией и Соединенными Штатами, заключил обозреватель.