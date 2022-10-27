Москва, , 10:47 — REGNUM Разменной монетой в большой политической игре США стали люди, проживающие на территории б. УССР. Вашингтон нацелен на войну «до конца киевского режима», заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для нынешней администрации президента США Джо Байдена, как и для их противников-республиканцев, существует, по сути, одна валюта — «ненужные им жизни граждан мифической страны».

«Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Жизнями людей на подконтрольных Киеву территориях платят «и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наёмников». Ими же готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы», подчеркнул он.

Из-за конфликта, добавил Медведев, страдают и российские граждане. Но эти люди будут отомщены. А вот о людях, живших под властью Киева, никто не вспомнит.

Для американского истеблишмента главное — кто будет контролировать палату представителей и сенат.

«Поэтому война до «победного конца». Вернее — просто до конца. Конца [киевского режима]», — заявил замруководителя Совбеза России.