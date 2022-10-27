Москва, 27 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Разменной монетой в большой политической игре США стали люди, проживающие на территории б. УССР. Вашингтон нацелен на войну «до конца киевского режима», заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, для нынешней администрации президента США Джо Байдена, как и для их противников-республиканцев, существует, по сути, одна валюта — «ненужные им жизни граждан мифической страны».

«Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Жизнями людей на подконтрольных Киеву территориях платят «и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наёмников». Ими же готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы», подчеркнул он.

Из-за конфликта, добавил Медведев, страдают и российские граждане. Но эти люди будут отомщены. А вот о людях, живших под властью Киева, никто не вспомнит.

Для американского истеблишмента главное — кто будет контролировать палату представителей и Сенат.

«Поэтому война до «победного конца». Вернее — просто до конца. Конца [киевского режима]», — заявил замруководителя Совбеза России.