Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии ожидаются изменения в системе среднего профессионального образования. Аграрные техникумы в пяти районах республики объединят в одно учреждение. Об этом сообщает республиканское министерство сельского хозяйства по итогам встречи с руководителями учреждений.

Совещание в минсельхозе Чувашии https://agro.cap.ru/

В Чувашии реорганизуют аграрные техникумы в Батыревском, Вурнарском, Марпосадском, Цивильском и Ядринском районах. Также к ним присоединят учебный центр «Нива».

В минсельхозе республики заверяют, что сокращение штатов и смена педагогических составов не планируется. Для этого создадут проектный офис в Чебоксарах, которая разработает структуру нового учреждения, стратегию его развития, план по созданию инфраструктуры и ремонту действующих объектов.

По данным властей, это коснётся более 2 тыс. студентов по аграрным специальностям и около 13 тыс. обучающихся по дополнительному образованию.

«Создание единого колледжа позволит решить многие вопросы дублирования специальностей и профессий, выстроить единую стратегию подготовки кадров для сельского хозяйства», — заявил глава минобразования Дмитрий Захаров .

Отметим, что ранее в Чувашии приняли решение о реорганизации Канашского транспортно-энергетического техникума, к которому присоединят строительный техникум.

Напомним, что в Чувашии в 2022 году сократилось количество заявлений в колледжи и техникумы. В сегменте высшего образования на одно бюджетное место претендовали семь абитуриентов, в среднем профессиональном образовании — 2,2 человека.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года Чувашии Олег Николаев констатировал, что власти не смогли в этом учебном году реализовать «многие вопросы, которые запланировали», в части развития профессионального образования.

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