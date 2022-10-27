Калининград, 27 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На Балтийском флоте активно продолжается боевая подготовка граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На нескольких полигонах в Калининградской области ежедневно под руководством опытных офицеров с мобилизованными проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке.

Также с ними проводятся занятия по вождению боевых машин пехоты, танков и другой военной техники. В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия. На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв пакеты.

Ежедневно в ходе занятий мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7.

Занятия проводятся как в светлое, так и в темное время суток.

Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ряд мобилизованных имеют боевой опыт.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.