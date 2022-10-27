Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Рейсы авиакомпании «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») перейдут на новую отечественную систему бронирования и регистрации. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе АО «Авиакомпания «Россия».

Rossiya-airlines.com Самолеты авиакомпании «Россия»

Перевод рейсов «России» на новую систему осуществляет «Аэрофлот». Изменения связаны с постановлением правительства РФ о требованиях к информационной системе оформления бронирований и регистрации.

Пассажиров успокоили, что все рейсы «России» в период перехода будут осуществляться по расписанию. Однако из-за технических работ с 14:00 29 октября до 16:00 30 октября 2022 года купить, обменять или сдать билеты на сайте авиакомпании и в приложении будет невозможно.

Во время работ пользователь может получить на сайте только информацию по перелёту, узнать расписание рейсов. Приложение «России» на базе разных операционных систем будет заблокировано. В дальнейшем владельцам телефона на Android нужно будет установить новую версию, а тем, у кого телефон на IOS, следует установить ярлык сайта авиакомпании на экран смартфона.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» также осуществит переход на новую систему бронирования. Сервисы перевозчика будут недоступны в тот же период, что и у «России».