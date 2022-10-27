В Кандагаре подорван пикап талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Кандагар, Афганистан,
27 октября 2022, 11:22 — REGNUM Местные источники «8 Собх» в Кандагаре сообщают о подрыве пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 4-м районе города.
Взрыв. Афганистан
U.S. Army
Согласно источникам, в результате взрыва один из них был убит, ещё один получил ранения.
Ответственность за взрыв взял на себя Фронт освобождения Афганистана и заявил, что в результате инцидента было убито трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двое ранены.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не говорят об этом инциденте. В последнее время участились случаи атак Фронта освобождения на радикалов в провинции Кандагар.
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История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.