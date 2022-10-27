* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 27 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в Кандагаре сообщают о подрыве пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 4-м районе города.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Согласно источникам, в результате взрыва один из них был убит, ещё один получил ранения.

Ответственность за взрыв взял на себя Фронт освобождения Афганистана и заявил, что в результате инцидента было убито трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двое ранены.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не говорят об этом инциденте. В последнее время участились случаи атак Фронта освобождения на радикалов в провинции Кандагар.

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