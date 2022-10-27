В Кандагаре подорван пикап талибов*
Кандагар, Афганистан, 27 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в Кандагаре сообщают о подрыве пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 4-м районе города.
Согласно источникам, в результате взрыва один из них был убит, ещё один получил ранения.
Ответственность за взрыв взял на себя Фронт освобождения Афганистана и заявил, что в результате инцидента было убито трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двое ранены.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не говорят об этом инциденте. В последнее время участились случаи атак Фронта освобождения на радикалов в провинции Кандагар.
Читайте также: В Кандагаре арестованы два журналиста и глава радиостанции