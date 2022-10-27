Херсон, , 10:26 — REGNUM Удар киевских нацистов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Херсону, который был нанесен в ночь на 27 октября, успешно отразили российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 27 октября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

«Минувшей ночью была предпринята попытка обстрела города Херсон из РСЗО HIMARS. Всё было сбито», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов уточнил, что киевские нацисты своим ударов вновь пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семьи погибших в ходе специальной военной операции жителей Томской области получают по 1 млн рублей.