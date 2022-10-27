Томск, , 10:25 — REGNUM Жителей Томской области предупредили об ухудшении погоды 27 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в течение суток по городу и области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на провода, ветер усилится до 15-19 метров в секунду, на дорогах — гололедица.

В связи с этим возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики, увеличение количества ДТП, обрушение различных конструкций, а также гибель сельскохозяйственных культур.